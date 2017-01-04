Reina saldırısının esrarengiz ismi "Woo George" gözaltında

Reina saldırısının olduğu gece, kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşıma "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde mesaj yazıp daha sonra ortadan kaybolan "Woo George" isimli kullanıcı gözaltına alındı.

Saldırı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazan kişi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Reina gece kulübünün yeni yıl mesajlarına ayırdığı sayfasına, katliamdan kısa süre önce bir kullanıcı tarafından "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazılmıştı. O dakikalarda Reina’nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından manidar ve çok şüpheli bulunmuştu.

Reina gece kulübünün yeni yıl mesajlarına ayırdığı sayfasına, katliamdan kısa süre önce bir kullanıcı tarafından "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazılmıştı. O dakikalarda Reina’nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından manidar ve çok şüpheli bulunmuştu.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy’de terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M’nin Düzce’deki evine operasyon düzenledi. Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltına alındı.