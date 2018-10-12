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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Rekabet Kurulu'ndan Türk Telekom'a soruşturma

12 Ekim 2018, Cuma 16:35
Rekabet Kurulu, Türk Telekom'un toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla rekabet kanununu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Açıklama Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı.

Rekabet Kurulu, Türk Telekom hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturmanın bağlantı süreleri ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalar üzerine açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

‘Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.'

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türk Telekom, rekabet, soruşturma
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