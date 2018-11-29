Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Karar gazetesine yönelik reklâm ambargosu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Akif Beki, 28 Şubat döneminde muhafazakâr camianın medyanın kartelleşmesinden şikayet ettiğini, ancak şimdilerde medyada tröstleşme yaşandığını söyledi. Halk TV’de katıldığı programda “Çok sıkı bir reklâm ambargosu altındayız” diyen Akif Beki şöyle konuştu; “Reklâm dağıtımı yapan ajanslar belli bir yerden idare ediliyor, yani bir merkezileşme var orada. Sistem çift başlılığı ortadan kaldırdı tek başlılığa geçtik, bu hemen her alanda ortaya çıkmaya başladı. Medya alanında da tek merkezileşme var. Karar’a reklâm verenlerin uyarıldığını biliyoruz, çünkü aralarında geçmişten beri hukukumuz olanlar da var. Karar’a reklâm verenlere bir daha vermemeleri yönünde uyarılar yapılıyor.”

“Devşirme ordusu üzerimize saldırtıldı”

“Biz, payımıza düşen reklâmı alamadık hâlâ da alamıyoruz. Zaten Karar’ı kuran kadro daha önce çalıştıkları yerlerden ‘bu kadar uzun boylu değil’ dedikleri için kovulmuş insanlar. Ben de onlardan biriyim. Daha önce çalıştığım yerden kovulduğum için Karar’dayım. Bugün Karar’ı kuran kadro muhafazakâr medyanın son 25 yılına damga vurmuş kadro. Düşünün biz bu hale geldik. Bir devşirme ordusu bizim üstümüze saldırtıldı. Bunu hak eden ne yaptık? Sen yapınca yanlış ben yapınca doğru olur mu? Bu omurgasızlık kabul edilemez. Bu yapana da hayır getirmez. En ufak aykırı sesin yaşamasına hayat hakkı tanımazsan eğer hangi özgürlükten bahsediyorsun.”