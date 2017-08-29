Rektörün ‘reis’ mesajı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir dönem “stratejik danışmanlığı”nı yapan yazar Atılgan Bayar ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin arasında “Konya” tartışması yaşandı.

Sosyal medyada yürütülen tartışma, Atılgan Bayar’ın “AK Parti Konya’yı kaybediyor. Pelikan kına yaksın” paylaşımıyla başladı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan rektör Şahin, “Abartmayın, Konya bir yere gitmez” dedi. Bunun üzerine Bayar’ın “Garanti mi veriyorsunuz?” diye sorduğu tartışma, şöyle devam etti:

Mustafa Şahin: Konya durduğu yerde durur, Reisine ve ideallerine her zaman bağlıdır. Gerisi tamamen boş laflardır.

Atılgan Bayar: Adayınız da Hilal Kaplan, Metin bilmem ne, Fuat Uğur, Cem Küçük olsun.

Mustafa Şahin: Siz kendinizi fazla yormayın, Konya kendi adaylarını çıkarır ve desteğini verir.

Atılgan Bayar: Siz de siyaseti bırakıp rektörlük yapın.

Mustafa Şahin: Teşekkür ederim, ama Konya hakkında herkesin konuştuğu yerde bir Konyalı olarak susmamı beklemeyin.

Atılgan Bayar: Hoca, sen Konyalılara iftira ve hakareti müdafa ettin. Iyi siyasi yatırım gibi gördün. Ama bence pek öyle değil.

Mustafa Şahin: Benim söze giriş noktam “Konya’nın kaybedildiği” cümlesidir.

Atılgan Bayar: Koskoca Rektör, bağlamını bilmediği lafa girmemeli o hâlde.