Resmi Gazete de abone kaybetmiş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete’nin 98 yıllık kağıt baskısına son verilme gerekçesini ‘abone ve baskı sayısındaki düşüş’ olarak açıkladı.

Oktay, Resmi Gazete’nin internette yayınlanmamasıyla birlikte kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlandığını belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Resmi Gazete’nin sadece dijital olarak yayımlanmasını TBMM gündemine taşımıştı. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “98 yıllık Resmi Gazete’nin basılı yayına hangi ‘olağanüstü gerekçelerle’ son verilmiştir?” diye sormuştu. CHP’li Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Resmi Gazete’nin 2000 yılından itibaren internet ortamında yayınlamaya başlaması ile birlikte abone ve baskı sayılarında ciddi düşüş meydana gelmiştir. 2000 yılında 22.496 olan abone sayısı, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin kapatıldığı 9 Temmuz 2018 tarihinde 446’ya; 32.081 olan baskı sayısı ise 821’e düşmüştür” dedi.

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