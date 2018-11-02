"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Resmi Gazete'de yayınlandı: Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

02 Kasım 2018, Cuma 14:31
İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ve Akşehir Gölü'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen alanlar "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" olarak belirlendi.

İnebolu'dan başlayan tarihi yol güzergahı Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Çubuk ve Kalecik'ten Ankara'ya kadar uzanıyor.

Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararına göre, "Konya ve Karaman illeri, Akşehir Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı" kapsamına giren bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararla Akşehir Gölü "kesin korunacak hassas alan" olarak kaydedildi.

AA

Etiketler: resmi gazete
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'in minik 'Emel'inden acı haber geldi...

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    ABD'de '6 Kasım' gündemi: Müslüman adaylarda son 18 yılın rekoru

    Gelir İdaresi Başkanlığı vergi rekortmenlerini açıkladı

    Dünya basını Başsavcılığın Kaşıkçı açıklamasını böyle gördü

    'Zıt kardeşler'in rekabetinde öne çıkan ilginç hadiseler

    Sürücülerin cebini en çok yakan kural ihlali belli oldu

    Ortak devriyeden ilk görüntüler

    Almanya'dan Türkiye açıklaması

    Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı

    Ümraniye'de 2 kişinin cesedine ulaşıldı

    'Çok enteresan bir tuzak'

    Brezilya’nın Trump'ından tepki çeken ''Kudüs'' açıklaması

    Kılıçdaroğlu: 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var

    Ispartalılardan Fransa’ya cami

    Kış aylarında kilo almayın

    Denizler ısınıyor

    Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’

    Doğalgaz ve elektrikte indirim ne zaman?

    10 yılda 3 bin 750 âfet

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Çok enteresan bir tuzak'
    Genel

    Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı
    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet
    Genel

    Kılıçdaroğlu: 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye için İstanbul mutabakatı ve provokasyonlar
    Genel

    Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kendine bakarak Allah’ı nasıl tanıyabilir?
    Genel

    Brezilya’nın Trump'ından tepki çeken ''Kudüs'' açıklaması
    Genel

    Doğalgaz ve elektrikte indirim ne zaman?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.