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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Resmi Gazete'de yayınlandı: Diyanet'ten yönetmelik değişikliği

28 Kasım 2017, Salı 13:00
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yazılı sınavın yanında sözlü sınav da yapılacak.

Şube müdürü olarak atanabilmek için aranan şartlar arasına, Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 yıl çalışmış olmak şartı eklendi.

Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri veya dini alanda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak şartı aranacak.

Eğitim uzmanı olabilmek için aranan şartlar arasından "İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak" özelliği kaldırıldı.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için ise en az lise veya dengi okul mezunu olmak istenecek.

Başkanlık, 15 gün önce başvuru şartlarını ilan edecek

Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için aranan "İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak" şartları da yürürlükten kaldırıldı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru şartları ve şekli, sınav konuları ile sınava ilişkin gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınavdan en az 15 gün önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamayacaklar.

Sınav kurulu daha önce yazılı veya sözlü sınavdan birini yapmakla görevliyken şimdi ikisini de yapmakla görevlendirildi.

Sınavda en az 60 tam puan alınması gerekiyor

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Unvan değişikliğine ilişkin yazılı sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılacak.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek.

Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu bakan yürütecek. 

AA

Etiketler: diyanet, görev değişikliği
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