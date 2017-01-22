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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Resmi Gazete'de yayınlandı

22 Ocak 2017, Pazar 01:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bi̇ber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Ti̇lki̇, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Paki̇ş, yeni kurulan İzmir

Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsi̇per, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent

Şengörür, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk atandı. Erdoğan söz konusu atamaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçerek yaptı.

AA

Etiketler: resmi gazete, rektör, erdoğan
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