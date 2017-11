‘Resmî ideolojinin Birinci Şef’inin adına sığınıyorlar'

‘Resmî ideolojinin Birinci Şef’inin adına sığınıyorlarStar yazarı Selahaddin Çakırgil, “Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önceki söylem değişikliği etrafında, hattâ cılkını çıkarırcasına suçlayıcı tartışmaların ortasındayız” dedi.

“Laik kutsal’ ilan olunan bir mezarı her vesileyle ve tekrar-tekrar ziyaret etmekteki komikliği ve mantık sefaletini göremiyorlar” diyen Çakırgil, “Tayyip Bey bu fitili biraz kısmazsa, bu çarpıklığın nerede duracağı kestirilemez” ifadesini kullandı. Çakırgil’in “Dış ve iç gelişmelerin baş döndürücü rüzgârına kapılmadan” başlığıyla (26 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle: Dışarda da, içerde de öylesine sür’atli gelişmeler oluyor ki, takip etmek, yetişmek neredeyse imkânsız.. Bu gelişme veya değişimlerin anaforuna kapılmamak, daha bir zor.. Bu gelişmeler olurken, nicelerimiz hâlâ, Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önceki söylem değişikliği etrafında, hattâ cılkını çıkarırcasına suçlayıcı tartışmaların ortasındayız. Tabiatiyle, konu çok önemliydi; ama ona niçin gerek duyulduğu üzerinde de durulmalı elbette... Ama, asıl dikkati çeken husus ise, Erdoğan’ın o değişikliğini fırsat bilmişçesine, hem de en gereksiz yerlerde ve konularda konuşurken, bile, en az 6-7 kez, resmî ideolojinin Birinci Şef’inin adına sığınmaları. Halkın türbeleri ziyaret etmesini yaklaşık bir asırdır, ‘türbelerden yardım dilenmek ilkelliği olarak niteleyip, her türlü kutsala düşmanlık ilân eden laikler-materyalistler, ‘laik kutsal’ ilân olunan bir mezarı her vesileyle ve tekrar-tekrar ziyaret etmekteki komikliği ve mantık sefaletini göremiyorlar. Tayyip Bey bu fitili biraz kısmazsa, bu çarpıklığın nerede duracağı kestirilemez.”