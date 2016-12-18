Reyhanlı'da Halep'teki sivillere destek yürüyüşü

İHH İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen çok sayıda kişi, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Halep'teki sivillere destek yürüyüşü yaptı.

Gruptakiler, ellerinde Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyarak "İran ümmete hesap verecek", "Halep insanı yalnız değildir", "Katil Rusya Suriye'den defol" sloganları attı.

Bir süre devam eden yürüyüş sırasında polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Biz buradan tırlarımızı gönderelim, oradan Suriye Kızılayı alsın"

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye işlemleriyle ilgili, "İçeridekilerin karşılıklı değişmesi için bir anlaşma yapıldı. İçeride ölen çocukların annesi adına konuşuyorum. Hepimizin canı yanıyor ama onlara göre hareket edeceğiz. 85 bin insanın bırakılması karşılığında bir kısım insanın da muhaliflerin elinde olduğu bölgeden bırakılması anlaşması yapıldı ama bunların karşılıklı çıkarılma süreci şu anda nasıl olacak, o konu tartışılıyor. Fakat muhaliflerin bulunduğu Halep bölgesinde gıdalarının, yiyeceklerinin olmadığı bilgisi var. Biz de pazarlık masasında diyoruz ki 'Biz buradan tırlarımızı gönderelim, oradan Suriye Kızılayı alsın' dedik ve onun haberini bekliyoruz."

Türkiye'deki yetkililerin saatlerce uyumadan sivillerin kurtarılması için çaba gösterdiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda daha olumlu sonuçlar alacağız inşallah ama adamlar o kadar zor durumda ki bütün dünya saldırıyor. Buna rağmen Halep'teki bu anlaşma olmazsa olmaz diyor. Cumhurbaşkanı da diyor. Başbakan'ın dünden beri aramadığı yer kalmadı."