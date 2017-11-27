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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Reza Zarrab davasında kritik gün!

27 Kasım 2017, Pazartesi 10:36
New York’ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen, İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki dava bugünden başlayarak yeni bir döneme girecek.

Geçen Pazartesi yapılması öngörülen ancak daha sonra bir hafta geriye bırakılan jüri seçimi bugün Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak.

Reza Zarrab’ın yanı sıra New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile, aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan’ın da aralarında bunduğu sanıklar için jüri seçimi yapılacak.

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan sanıklar hakkında 95’er yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın seyrine karar verecek jüri üyelerinin seçiminin bugün tamamlanmasının ardından, jürili dava 28-29 Kasım günü görülmeye başlanması öngörülüyor.

Mahkemeye son kez çıktığında ayak bileklerinden zincirli olarak getirilen Reza Zarrab, dava ile ilgili son 3 duruşmaya katılmadığı biliniyor. Zarrab’ın, kendisine ve öteki sanıklara yöneltilen suçlamalar hakkında itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülüyor.

Hakan Atilla, jüri seçimi yapılması öngörülen geçen haftaki duruşmaya mahkum üniforması yerine, takım elbise ile katıldı. Bugün yapılacak duruşmaya Reza Zarrab’ın çıkıp çıkmayacağı belli değil.

ABD hukuk ve adalet sistemine göre, yargılanan sanıkların suçlu olup olmadığına mahkeme yargıcı değil, halktan oluşan jüri üyeleri karar veriyor.

DHA

Etiketler: reza zarrab
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