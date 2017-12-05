Reza Zarrab'ın '17 Aralık' sorusuna verdiği cevap

New York'ta yargılandığı davada sanık olmaktan çıkıp “tanık” konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab' 17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine konduğunu, daha sonra da “kısmen rüşvet ödeyerek” serbest bırakıldığını söyledi.

Zarrab, kendisini sorgulayan Savcı Yardımcısı Sidhardha Kamaraju'nun “17 Aralık'ta ne oldu” sorusunu, “17 Aralık'ta mali şube birimleri tarafından gözaltına alındım, tutuklandım ve cezaevine gönderildim, sonra serbest bırakıldım” diye yanıtladı. Bir süre hapis yattığını da belirten Zarrab, “Serbest kalmayı nasıl başardınız” sorusuna da, “Avukatlarım geldi, görüştük, serbest kaldım” karşılığını verdi.

Zarrab, “Serbest kalmak için ödeme yaptınız mı” sorusunu “Evet”, “Bu ödeme rüşvet miydi” sorusunu da “Kısmen” diye yanıtladı. Savcılık, Zarrab'ın kime rüşvet verdiğini sormadı.

Zarrab, hapisten çıktıktan sonra Halkbank İran ile yürüttüğü ticareti sürdürmek istediğini, bunun için de Genel Müdür Ali Fuat Taşkınoğlu ile eski sistemi sürdürebilmek için görüştüğünü söyledi. Zarrab, “Biz cezaevinden çıktığımızda bankanın genel müdürü değiştirilmişti. Süleyman Aslan da cezaevindeydi. Ali Fuat Taşkioglu ile aynı sistemle ticareti sürdürmek istediğimi söyledim. Halkbank çalışanları ve kendisi ile toplantı yaptık. Genel Müdür beni Dış İşlemler Bölümü'ne gönderdi. Hakan Aydoğan ve şube çalışanları ordaydı. Ticaretin devamı için bankada olması gereken evrak konularını görüştük” dedi. Daha sonra Genel Müdür Taşkinoğlu ile yine görüşüldüğünü belirten Zarrab, “Kendisine ibraz edemeyeceğim hakkında bilgi verdim. Daha önce temin etmiş olduğum belgelerle devam etmek istediğimi söyledim. Bakıp döneceğim dedi” diye konuştu.