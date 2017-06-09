Risale’de tekelciliği Yargıtay da reddetti

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Risale-i Nur neşriyle ilgili davada temyiz itirazlarının yerinde olmadığını belirterek, 20.01.2015 tarihinde verilen Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını onadı.

Risale-i Nur’un neşir haklarının münhasıran kendi uhdelerinde bulunduğunu beyanla mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada karar temyiz mahkemesine taşınmıştı. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi temyiz itirazlarının yerinde olmadığını belirterek, 20.01.2015 tarihinde verilen Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını onadı.

Temyiz itirazları yerinde değil

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararda şu ifadeler yer aldı; “Davacılar vekili tarafından 16.04.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; dâvânın reddine dair verilen 20.01.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü: KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 21.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Ne olmuştu?

Bediüzzaman Hazretlerinin hayattayken hizmetinde bulunmuş bazı talebeleri Risale-i Nur’un neşir haklarının münhasıran kendi uhdelerinde bulunduğunu beyanla mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dâvâ açmışlardı ve Yeni Asya Neşriyat’ın da dahil olduğu bu dâvâda, “Risale-i Nur’un neşir hakkının herhangi bir kimse ve yayınevinin inhisarı altında olmadığı yönünde bir kararla sonuçlanmıştı.

Haber: Ülker Yılmaz Caba