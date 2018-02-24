Risale-i Nur’a yoğun ilgi

Ankara Kitap fuarında son günlere yaklaşılırken, okucuların ilgisi de artıyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyare ettiği 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda Risale-i Nur yoğun ilgi görüyor.

Ankara Kitap fuarında son günlere yaklaşılırken, okucuların ilgisi de artıyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyare ettiği 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarlarımız Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu.

Bu yıl 12. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nda başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanıyor.

Özellikle de fuarda standında Risale-i Nurları okucuyucuya sunan tek yayınevi olarak Yeni Asya Neşriyat’ın standı büyük ilgi görüyor. Yeni Tanzim Risale-i Nur külliyatı fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.

İmza programları

450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. Bugün Ali Ferşadoğlu, fuarın son günü olan yarın da Süleyman Kösmene okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.

Yoğunluk yayıncıları mutlu ediyor

Öte yandan 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’na geçtiğimiz haftasonu yaşanan yoğun ilginin bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitapseverler, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları gözleniyor. Yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifade ediyorlar.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Fotoğraflar: Bilal said parlakoğlu