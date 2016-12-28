Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

Bir süre önce bakıma alınan Risale-i Nur Enstitüsü web sitesi yeni mobil uyumlu tasarımıyla ziyaretçileriyle buluştu. Yeni, dinamik ve renkli yüzüyle büyük beğeni kazanan site, takipçilerine yeni hizmet alanları sunarak Risale-i Nur araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Risale-i Nur Külliyatı ile birlikte Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatıyla ilgili bilgi ve belgelere rahatlıkla ulaşılabilecek olan Risale-i Nur Enstitüsü web sitesinde ayrıca Enstitü tarafından yapılan masa çalışmaları, kongre ve paneller hakkında da ayrıntılı bilgi veriliyor.

Risale-i Nur’la ilgili araştırma yapmak isteyenler için doyurucu bir içeriğe sahip olan Risale-i Nur Enstitüsü web sitesinde ayrıca yarışmalarla ilgili açıklama ve başvuru bölümü bulunmakta. Çeşitli akademik çalışmalara kaynaklık edebilecek kategorilere yeni kategoriler de eklenerek içeriğinin zenginleştirilmeye devam edeceği de Enstitü yetkilileri tarafından verilen bilgiler arasında.

Web sitesi dinamik yapısıyla güncelliğini koruyacak ve ziyaretçilerinden gelecek taleplere karşılık verebilecek mobil uyumlu alt yapı üzerine kurulmuş olması da öne çıkan bir yeni özelliği olduğu belirtilmekte.

1994’ten bu yana Yeni Asya bünyesinde Risale-i Nur’la ilgili akademik çalışmalarıyla dikkat çeken Risale-i Nur Enstitüsü, www.risaleinurenstitusu.org adresinden yayın yapan yeni tasarımlı web sitesiyle akademik çalışmalarını bütün dünyaya bu yolla taşımak istiyor.

Aynı zamanda siz değerli ziyaretçilerinin sosyal medya vb. mecralarda paylaşarak geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamanızı, istek ve taleplerinizi göndermenizi bekliyor.

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