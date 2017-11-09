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9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Risale-i Nur’un bayrağını Yeni Asya dalgalandırıyor

09 Kasım 2017, Perşembe
Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, “İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili’ adıyla yeni çıkan kitabını tanıttığı scope yayınında, “Risale-i Nur’un bayrağını Yeni Asya dalgalandırıyor” dedi.

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz scope yayınında yeni çıkan İttihad'dan Yeni Asya'ya Risale-i Nur'un Medyadaki Dili kitabını anlattı: “Bu kitap İttihad’ın 50.yılını kutladığımız günlere tevafuk etti. Kitapta yarım asırlık kırıksız, tavizsiz çizgi anlatılıyor. Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak yarım asırdır verilen bir hizmetin kilometre taşları mesabesindeki anekdotlar paylaşılıyor. Risale-i Nur denince Yeni Asya, Yeni Asya denince Risale-i Nur hatırlanıyor

“Bu kitapta neler var? Meselâ Bediüzzaman ve gazete:  Bediüzzaman’ın gazeteyle ilişkisi, irtibatı, gazeteye bakışı. Risale-i Nur ve Yeni Asya: Bunlar zaten birbirini hatırlatıyor. Risale-i Nur denince Yeni Asya, Yeni Asya denince Risale-i Nur hatırlanıyor. Risale-i Nur’da adres Yeni Asya: Kitap Fuarlarında da görüyoruz bunu. Üstad’ın büyük resimleri salona girer girmez hemen dikkat çekiyor. Ve bütün külliyat çok geniş şekilde tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Bunu yapan başka bir yayınevi yok şu anda. Risale-i Nur arayanların geleceği adres Yeni Asya. Özellikle Risale-i Nur’la ilgili kafaların karıştırılmak, insanların soğutulmak istendiği, tekrar yasak kitap algısının hâkim kılınmaya çalışıldığı bir ortamda Yeni Asya yine Risale-i Nur hizmetinin bayraktarlığını yapmaya devam ediyor.“

Yeni Asya Risale-i Nur'u geniş kitlelere yayan bir yayın grubu

“Diğer bir başlık: 12 Eylül'de Yeni Asya. Yeni Asya’nın bu darbeye, darbe anayasasına karşı verdiği mücadele, bundan dolayı ödediği bedeller, toplam 470 gün kapatılması. 28 Şubat’ta ise Genelkurmay’da irticayla mücadele gerekçesiyle kurulan Batı Çalışma Grubu raporunda diyor ki: Yeni Asya Risale- Nur Külliyatını geniş kitlelere yayan bir yayın grubu. Bizim temel özelliğimizi o raporda yansıtmışlar. Bunu kendi anlayışlarına göre bir suç olarak ifade ediyorlar, ama bizim iftihar ettiğimiz birşey, varlık sebebimiz.

Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?

“28 Şubat döneminde çok mahkemelere gittik, Kutlular abi 276 gün hapis yattı. Deprem İlahi ikazdır dediği ve haksızlıkları eleştirdiği için. Hepimiz mahkûm olduk. Gazetemiz defalarca toplatıldı. Bir ay kapatıldı. O dönemde mahkûm olduğumuz davaları AİHM'e götürdük kazandık.  Şu an Nur’un davası da orada. 

Kitaptaki bir diğer başlık: Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar? Özellikle son dönemde sosyal medyada vs. Bunun arkasında neler var? Yeni Asya’ya yöneltilen suçlamalardan biri siyasetle çok uğraştığı iddiası. Bizim siyasete bakışımız, ölçülerimiz neler? Bununla ilgili detaylı açıklamalar var. 

Yeni Asya’yı kimseye karşı kullandırtmadık

“Yeni Asya’yı kimseye karşı kullandırmadık. Bununla ilgili çok ilginç bir yazı var içerde. Mesela 28 Şubat döneminde Aczimendiler diye tuhaf bir grup çıkarıldı. Onunla ilgili bize meçhul adreslerden birtakım belgeler geliyordu. Ama bunların hiçbirini kullanmadık. Arka planında birtakım mahfillerin olduğu kuşkusuyla çok temkinli baktık ve haklı çıktık. Onlara karşı bile Yeni Asya’yı kullandırtmadık. Kendi özgün duruşumuzu Risale-i Nur’dan aldığımız ölçüler çerçevesinde ortaya koyduk. Şu anda Gülen hareketine karşı yürütülen operasyonda da aynı tavrı devam ettirdik. Kendimizi kullandırmıyoruz. Bizim zaten onunla ilgili defaatle söylediğimiz rezervlerimiz, itirazlarımız, eleştirilerimiz başından beri var. Ama son operasyonların hiçbir zaman parçası haline gelmedik. Bundan dolayı hedef olduk. Ama bu duruşumuzu bozmadık, bozmayacağız.”

Yeni Asya bir pusula, deniz feneri gibi

“Risale-i Nur’un tekelleştirilmesine geçit vermedik. Devlet tekelinin kaldırılması noktasındaki hukuk mücadelemizi başarıya ulaştırdık. Yeni Asya’ya karşı yürütülen algı operasyonlarının arkasında neler var? Müfterilere hodri meydan! Yeni Asya bir pusula, deniz feneri gibi. Fırtınalı, zor zamanlarda istikameti gösteren deniz feneri ve nurlu bir misyon. Barla’da yakılan meşale bugün Yeni Asya camiası tarafından taşınmaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Tavizsiz bir yürüyüş. İttihad ekimizde de örnekleri var. Elli sene önce ne yazılmışsa bugün aynı tavır Yeni Asya tarafından devam ettiriliyor, hiçbir farklılık yok. “

Yeni Asya okumak bir ayrıcalıktır

“Yeni Asya camiası bir bütündür. Oradan da bir fitne işletmeye çalışanlar var. Bizde taban, tavan gibi bir ayrım yok. Şahs-ı manevinin bütün uzuvları eşit statüde o bütünün bir parçasıdır. Tam bir tesanüd içerisinde hizmetlerine devam ediyor, gücü de buradan geliyor. Her meselesini meşveretle yürüten bir cemaat olarak, “İstişare eden yanılmaz” hadis-i şerifindeki gerçeğin müşahhas örneği olarak bütün İslam aleminin önünde bir nümune-i imtisal… Ve Yeni Asya okumak bir ayrıcalıktır. Böyle bir hizmetin mensupları olduğumuz için ne kadar iftihar etsek azdır. Bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz? Daha çok hizmet ederek, neşriyatımıza daha çok sahip çıkarak, gazetemizi, yayınlarımızı daha çok insana ulaştırarak. Bu noktadaki gayretlerimiz katlanarak devam etmeli. Çünkü buna herkesin ihtiyacı var.” Not: Programın video kaydı http://www.yeniasya.com.tr/video/ittihad-dan-yeni-asya-ya-risale-i-nur-un-medyadaki-dili_446173 adresinden izlenebilir.

Not: Programın video kaydı http://www.yeniasya.com.tr/video/ittihad-dan-yeni-asya-ya-risale-i-nur-un-medyadaki-dili_446173 adresinden izlenebilir.

HABER: Kübra Örnek - Emine Sultan Çakır

Etiketler: yeni asya, kazım güleçyüz
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