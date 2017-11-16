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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Rıza Sarraf duruşmaya katılmadı

16 Kasım 2017, Perşembe 22:21
ABD'de tutuklu yargılanan Rıza Sarraf, jürili duruşması öncesi bugün yapılan son ara duruşmaya katılmadı. Duruşmada Sarraf'ın avukatları da yer almadı.

İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak da dahil dört suçtan hakkında 75 yıla kadar hapis istenen Sarraf ve avukatları, 27 Kasım’da esastan görülmeye başlanacak dava öncesi bugün görülen ara duruşmaya katılmadı.

Hürriyet'in New York temsilcisi Razi Canikligil'in aktardığına göre duruşmada, dava kapsamında tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.

Hakim Richard Berman, Atilla’nın son iddianameye yönelik itirazlarını reddederek, iddianamenin geçerli olduğuna hükmetti.

HÜRRİYET: 17-25 ARALIK TAPELERİ MAHKEMEDE DİNLETİLECEK, TAPELERİ KAYDEDEN DE ŞAHİT OLACAK

Daha sonra CNN Türk canlı yayınına bağlanan Hürriyet New York temsilcisi Canikligil, hakimin 17-25 Aralık tapelerinin mahkemede dinlenmesine karar verdiğini söyledi. Canikligil, 2014'ün yaz ayından sonra da yapılan dinlemelerin mahkemede sunulacağını aktarırken "Tapeleri kaydeden şahıslar da dinlenecek. Bunlar ABD'li mi Türk mü bilgi verilmedi" ifadesini kullandı.

Salı günü tekrar bir duruşma yapılacağını aktaran Canikligil, Sarraf'ın nerede olduğuyla ilgili olarak iki ihtimalden bahsetti. Bunlardan birisi Sarraf'ın FBI ile pazarlık yapıyor olması, diğeri ise kaldığı cezaevinde özel bir bölüme alınmış olması.  Canikligil, Sarraf'ın bir sebepten dolayı özel bölüme alınmış olması durumunda bu kayıtların da kamuya sunulmayacağını ekledi.

'İTİRAFÇI OLURSA AÇIKLANACAK MI?'

Canikligil, programda kendisine "İtirafçı olursa mahkemede açıklanmak zorunda mı?" sorusunu yönelten Hande Fırat'a da şu yanıtı verdi:

"İtirafçı olduğu belli olacaktır. Kendisi mahkemeye gelmek ve suçlarını itiraf zorunda. Hakimin itirafları kabul etmesi gerekiyor."

'BAŞKA BİR YERDE'

Öte yandan, Sarraf'ın nerede olduğu tartışmaları devam ediyor. En son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraf hakkında ABD'ye 1 değil, 2 nota verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, 3-4 gün önce ilk notanın verildiğini 'ABD'den herhangi bir ses çıkmayınca' tekrar nota verildiğini aktardı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş."

Zarrab, 19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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