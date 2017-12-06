Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "13 Aralık Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde toplanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Kudüs bizim onurumuzdur, Kudüs bizim ortak davamızdır, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davası

Kalın "Mahkemede özellikle dünden beri Rıza Sarraf'ın yaptığı açıklamalar ortadadır. Hapishaneden çıkmak için ne tür bir anlaşma yaptığı, ne tür yalanlar söylemeye hazır olduğu da kendisi tarafından ifade edilmiştir. Bütün bunlar yaşanırken hala bu davanın salt bir ambargoyla ilgili hukuki, teknik bir dava olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerine dönük bir siyasi algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuka aykırı bir işlem yapmamıştır. Kendi ulusal çıkarları çerçevesinde şeffaf bir şekilde bu çalışmaları o yıllarda yürütmüştür. Şimdi bu konuların böyle tekrar gündeme getirilmesi, 17/25'te FETÖ savcılarının Türkiye'de yapamadığı, başaramadığı şeyi New York üzerinden hayata geçirmesini de herhalde hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.