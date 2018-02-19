Rize'deki davada ihraç edilen polisler hakkında karar

Rize'de, Gülen Hareketinin kentteki emniyet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve aralarında 2 eski 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 8 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üyeliği"nden yargılanan, daha önce polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklar Ertuğrul Z, Halil Ö, Ali İhsan D, İsmail K, Mustafa S, Orhan K, Ömer K, Ramazan Ş. ile avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki örgüt üyeliği ve "ByLock" kullandıkları suçlamalarını reddederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ertuğrul Z, Halil Ö, Ali İhsan D, İsmail K, Mustafa S, Orhan K, Ömer K, Ramazan Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı. Heyet, sanıkların istinaf ve Yargıtay aşamasında mevcut halinin devamına hükmetti. AA

Okunma Sayısı: 2617

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.