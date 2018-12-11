Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal yaralandı. Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Verdi hastanede şehit oldu

Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Verdi'nin şehit düştüğünü söyledi.

Şüpheli polis memuru yakalandı

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için geldiği parti genel merkezinde, silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.

Altuğ Verdi'nin özgeçmişi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu.

Polis Kolejinden 1989'da, Polis Akademisinden 1993'te mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28 Aralık 2016'da 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

İyi derece İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etti.

Evli ve bir kız babası Verdi, Rize Emniyet Müdürlüğü görevine 19 Ağustos 2017'deki kararnameyle atanmıştı.