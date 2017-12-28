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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Roboskililer mezarları başında anılıyor

28 Aralık 2017, Perşembe 13:58
Şırnak'ın Uludere ilçesi, Roboski (Ortasu) Köyü'nden Irak'a kaçakçılığa giderken hava bombardımanında hayatını kaybedenler altıncı ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anılıyor.

28 Aralık 2011'de F-16 savaş uçakları kaçakçılık için köy kırsalından Irak'a geçenleri vurmuş, 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Bugünkü anma programına Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılıyor.

Hava bombardımanında kardeşiyle birlikte 27 yakınını kaybeden Veli Encü, hem köyün hem de mezarlığın girişinde sıkı bir güvenlik kontrolü olduğunu, heyetler ve gazeteciler dışında hayatını kaybedenlerle bağı olmayanların mezarlığa alınmadığını aktardı:

"Mezarlık girişinde kontrol noktası var. Jandarma, polis, trafik, korucular mezarlığın dışında bekliyor. Mezarlığa hayatını kaybedenlerin akrabası olmayanları almıyorlar, kimlik kontrolü yapılıyor."

'AİHM'e gittik'

6 yıl içinde Roboski Davası'yla ilgili hukuki süreçte bir adım ilerleme kaydedemediklerini söyleyen Veli Encü, aileler olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular yapıldığını ancak "4 kişinin evrakı eksik diye" 54 başvurunun reddedildiğini söyledi.

Veli Encü bunun üzerine davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürdüklerini belirtti.

Encü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen bu zaman içinde iğne ucu kadar mesafe katedilmedi. Failler yerine biz aileler yargılandık. Devlet "Katliamı yapanları nasıl koruruz" yaklaşımıyla hareket etti, yargıya müdahale edildi.

"Mahkemelerde ifade vermediğimiz gün yok nerdeyse, Aileler hakkında soruşturmalar, davalar açıldı. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz, ilk gün ne dediysek bugün aynı şeyi tekrarlıyoruz: Roboski Katliamı'nın failleri yargılanıncaya kadar hukuki mücadelemizi ve adalet talebimizi sürdüreceğiz."

Veli Encü, Roboski Köyü'nden HDP milletvekili seçilen kardeşi Ferhat Encü'nün, kurbanların ve köyün temsilcisi olduğu için tutuklandığını ve milletvekilliğinin düşürüldüğünü savundu. Encü kardeşi için, "Halkının yanında olduğu için cezalandırıldı" dedi.

'Sorumluların, faillerin yargılanması şart'

Bombardımanda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Tosun'un babası Zeki Tosun da 6 yıldır adalete inanmaktan vazgeçmediklerini söyledi.

Tosun, "Adaletin yerini bulması için sorumluların, faillerin yargılanması şart. Ama her geçen gün çocuklarımız için adalet talep ettiğimizden dolayı baskı ve zorluklarla karşılaşıyoruz" dedi.

Bombardıman sonrası İnsan Hakları Derneği (İHD) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) genel merkezleri bölgedeki şube yöneticilerini olay yerine göndererek ön incelemelerde bulunmuş; daha sonra insan hakları, emek ve meslek örgütleri ile birlikte araştırma ve inceleme yaparak Roboski Katliamı Raporu'nu 3 Ocak 2012 günü kamuoyuna açıklamıştı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Uludere Alt Komisyonu ise raporunda olayın kasten yapıldığına yönelik herhangi bir delil elde edilemediği görüşüne varmıştı.

BBC Türkçe

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