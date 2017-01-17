Rota Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı

Gülen Hareketine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülen Hareketinin İstanbul il yapılanmasında yer alan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı. AA

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