RTÜK Başkanı: Son dakika yasak değil

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yayın yasağı veya kısıtlaması getirilen olaylara dair haberlerde "son dakika, sıcak haber" gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Son dakika yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yayın yasağı veya kısıtlaması getirilen olaylara dair haberlerde 'son dakika, sıcak haber' gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin, 'Son dakika yasak değil. 'Son dakika' diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün 'son dakika' diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız.' dedi.

RTÜK Başkanı Yerlikaya, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin yayıncılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

'BASKI YAPILDI' DENMESİN DİYE KATILMAMIŞ

Yerlikaya, toplantıya kendisinin ve üst kurul üyelerinin "baskı yapıldığı" düşünülmesin diye katılmadığını, bilgilendirmeyi hukuk müşaviri ve hukukçu olan başkan yardımcılarının yaptığını aktararak, "Toplantı bir bilgilendirme toplantısıydı. Asla sansür değildir. Ama bu konu çok hassastır. KHK da bunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yayıncıların toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde yayın yapması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, özellikle terör olaylarına ilişkin haberlerde reyting kaygısını bir tarafa bırakmak gerektiğine işaret etti. Avrupa'daki yayıncılar nasıl dikkatli veriyorsa Türkiye'deki yayıncıların da bu haberleri özenli vermesi gerektiğini anlatan Yerlikaya, bir-iki saat sonra haberin 'son dakika' niteliğini yitirdiğini kaydetti.

'RESMİ KURUMLAR BİLGİLENDİRME YAPACAK'

Bu düzenlemeyle kişilerin haber alma özgürlüğünün kısıtlanmadığının altını çizen Yerlikaya, "Resmi kurumlar bilgi verecekler, bu konuda resmi kurumlarda bir takım hazırlıklar yaptılar." ifadesini kullandı.

Bazı haberlerde olay yerinin koordinatlarının bile verildiğini kaydeden Yerlikaya, bunun teröristlerin işlerini kolaylaştıracağını anlattı.

Yerlikaya, "Milli güvenlik konusu gündeme geldiğinde artık toleranslı davranmanın yeri yok. Bu konularda çok toleranslı olmayacağız. Yayıncılarımız bu konulara dikkat etsinler." diye konuştu.

Türkiye'nin çok olağanüstü dönemlerden geçtiğini, adeta Türkiye'nin üzerine yüklenilmeye çalıştığını söyleyen Yerlikaya, böyle dönemlerde medyanın üzerine düşen sorumluluğun kat kat arttığını belirtti.

RTÜK Başkan İlhan Yerlikaya, zaman zaman reyting kaygısıyla ihlaller yapıldığına dikkati çekerek, "Biz müeyyideleri yayın yapıldıktan sonra uygularız. Önceden sansür makamı değiliz. Toplantıda, 'ben sadece hoş geldiniz şu konularda bilgilendirileceksiniz' dedim, sonra toplantıdan çıktım. Arkadaşlarımız yayıncıların sorularına cevap verdi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Birtakım yayın organları şimdi RTÜK aleyhine yayına başladılar. Biz, toplum için sizin için hepimiz için söylüyoruz. Bundan rahatsız olacak ne var?" şeklinde konuştu.