RTÜK’te hangi partilerin üyesi olacak?

24 Haziran seçimleriyle birlikte gelen yeni sistemle birlikte bazı kurumlarda da değişiklikler olacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise bu sistemde cumhurbaşkanlığına bağlanacak. Sina Koloğlu’nun yazısına göre, RTÜK, bizzat Cumhurbaşkanı’nın kendisi değil, ama yardımcılarından birinin sorumluluğuna geçecek. RTÜK içerisindeki dağılım da partilere göre değişiklik gösterecek. 2019 yılında süreleri dolan iki AKP’li ve bir CHP’li üye olduğunu belirten Koloğlu, MHP’li üyelerin süresinin 2021’de dolacağını söyledi. Yeni sistemde dağılım, AKP (4 üye), CHP (2 üye), MHP (2 üye) ve HDP (1 üye) şeklinde olacak. 2021’de MHP’nin bir üyesi eksilecek. İYİ Parti ise, 2021’de üyelik hakkı kazanacak

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