"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

RTÜK'ten Akit TV'ye 'Cihangir' cezası

14 Mart 2018, Çarşamba 15:56
Akit TV'nin "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" sözlerinin yer aldığı programı nedeniyle RTÜK'ten kanala ceza geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın RTÜK'e yaptığı başvuru sonuçlandı. 

RTÜK, sunucu Ahmet Keser'in, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" sözlerini yayınlayan Akit TV'nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti. Ceza ortalama 25 bin TL'ye denk geliyor.

Yarkadaş'ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, Akit TV'deki programın üç gün boyunca yayınlanamayacağına hükmetti.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere, BMGK'yi acilen toplantıya çağırdı

    Ebediyet arayışına en iyi cevap: Haşir Risalesi

    Schengen vizesi almak kolaylaşıyor

    Sisi, muhbir vatandaşlık hattı kurdu

    'Sivillere yargı zırhı' AYM'ye götürüldü

    Çiftlik Bank'ta ilk gözaltı!

    Türk jetleri, YPG'ye yardım eden Esad militanlarını vurdu

    Erdoğan: Temenni ederim ki, Afrin akşama kadar düşmüş olur

    Meğer Erdoğan 'Rabia' yapıyormuş!

    Hakkari'den acı haber!

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

    Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin'den boykot

    SGK'nın taşınmazları satılıyor

    Düşen Türk jetinde bir kişi kayıp

    Taşeron kadrolarına akrabalar yerleşti!

    Stephen Hawking, 76 yaşında öldü

    İslam’ı Arakan’dan çıkartmak istiyorlar

    “Dinsiz bir milletin payidar olabileceğine inanmıyoruz''

    Öğretmenlerin angarya iş isyanı

    ‘Bunun adı vicdansızlık, ahlâksızlıktır’

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Bunun adı vicdansızlık, ahlâksızlıktır’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet ve ilahiyatçılar mı?
    Genel

    7 bin 200 karar çıktı, kaldı 101 bin
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate ve tarikate mensubiyet suç değil
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tetikçinin tetikçisi...
    Süleyman KÖSMENE

    İslam güncellenir mi?
    İslam YAŞAR

    “Dinsiz bir milletin payidar olabileceğine inanmıyoruz''
    Faruk ÇAKIR

    Milletin parası ‘çöp’e atılmasın
    Genel

    Taşeron kadrolarına akrabalar yerleşti!
    Genel

    Öğretmenlerin angarya iş isyanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.