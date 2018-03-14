RTÜK'ten Akit TV'ye 'Cihangir' cezası

Akit TV'nin "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" sözlerinin yer aldığı programı nedeniyle RTÜK'ten kanala ceza geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın RTÜK'e yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, sunucu Ahmet Keser'in, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" sözlerini yayınlayan Akit TV'nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti. Ceza ortalama 25 bin TL'ye denk geliyor. Yarkadaş'ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, Akit TV'deki programın üç gün boyunca yayınlanamayacağına hükmetti.

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