Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3 kişinin vefat ettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, kendisine ait ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin vefat etmesinin ardından gözaltına alınan İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve vefat eden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı. AA

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