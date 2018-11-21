Rum yönetimine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesinde tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye özendirdiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım’da 6 sivil araçla bölgeye gelen 11 Kıbrıslı Rum’un ara bölgeyi ihlâl edip KKTC sınırına kadar geldiği ifade edildi. Güvenlik kuvvetlerinin, bölgenin Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine durumu bildirmesi üzerine grubun BM polis devriyeleri tarafından zorlukla bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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