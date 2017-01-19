Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi soruşturmasında yeni gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen biri polis memuru 2 kişi tutuklandı.

Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memuru Sercan Başar, esnaf Enes Asım Silin, avukat Serkan Ö, polis memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Ş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden akademisyen Abdulkadir Ş, savcılıkça serbest bırakıldı. Polis memuru Sercan Başar ile Enes Asım Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler Sercan Başar ve Enes Asım Silin, "FETÖ üyesi oldukları" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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