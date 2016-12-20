Rus Büyükelçisi’ne suikastta 7 kişi daha gözaltına alındı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’la ilişki olduğu iddia edilen S.E. ve 6 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’la ilişki olduğu iddia edilen S.E. ve 6 kişi gözaltına alındı. Habertürk'ün haberine göre gözaltına alınan diğer şüphelilerin Altıntaş'ın İzmir'de bulunan akrabaları ve okul arkadaşları oldukları öğrenildi. S. E.’nin 2012-1014 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun ‘imamı’ olduğu ve Altıntaş'a ders verdiği iddia edildi. S.E.’nin kardeşi M.E. de kısa süre önce mali şube ekiplerinin düzenlediği ‘FETÖ' iddiasıyla operasyonunda gözaltına alınmıştı.

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