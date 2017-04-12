Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait 156 borda numaralı savaş gemisi 'Yamal', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na bugün saat 07.00'de giren 112 metre boyundaki 156 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Yamal', boğazın manevra yapılması en güç noktasını döndükten sonra, saat 09.15'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine, Türk sahil güvenlik ekipleri de eşlik etti. DHA

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