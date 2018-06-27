Rusya: Anadolu Ajansı'nda bulunan haber gerçeği yansıtmıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nda yer alan Rusya'nın Suriye'deki güney gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkes anlaşmasından çekildiğine dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, bugün geçtiği haberde "Rusya, Suriye'nin güneyinde ABD ve Ürdün ile müzakere ettikleri özel anlaşmaya tabi ateşkes rejiminin sona erdiğini duyurdu. Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünün sosyal medya hesabında askeri muhaliflerin ateşkese uymadığı öne sürüldü" ifadelerini kullanmıştı. 'SAHTE SOSYAL MEDYA HESABINA DAYANARAK VERİLEN HABER' Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan habere ilişkin açıklamada, "Türk haber ajansı AA'nın Hmeymim üssünün sahte sosyal medya hesabına dayanarak verdiği Rusya'nın güney gerilimi azaltma bölgesi anlaşmasından çekildiğine dair haberi gerçeklerle bağdaşmıyor. Hmeymim üssünün sosyal medyada herhangi bir sayfası veya hesabı bulunmuyor" dendi. Bakanlık, Suriye'deki Rus güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm bilgilerin yalnızca Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri tarafından ve bakanlığın internetteki resmi kaynakları üzerinden paylaşıldığını da vurguladı. Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. Sputnik Türkiye

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