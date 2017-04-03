Rusya'daki insanlığı hedef alan terör saldırısı hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Rusya'da metroda çifte patlama

Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu onuruna Türkiye Diyanet Vakfı'nda "Ustalara Saygı" başlığıyla düzenlenen "Bilge Bir Hayat" panelindeki konuşmasına, Rusya'da gerçekleşen saldırıyı kınayarak başladı.

Bu tür saldırıların bütün insanlığı tehdit ettiğini belirten Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Görmez, KAGEM tarafından başlatılan "Ustalara Saygı" programlarının çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle her ay, Türk ilim hayatına büyük emek vermiş fikir insanlarının tanıtılacağını dile getirdi.

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye, St. Petersburg kentinde metroya düzenlenen terör saldırısını kınadı ve Rusya'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e, St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

Rusya'da metroda terör saldırısı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım mesajında Medvedev'e, metroda meydana gelen terör saldırısında ölenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.

Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da St. Petersburg metrosundaki patlamada ölenler için Rusya halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, taziye mesajını sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında "St. Petersburg'da birçok kişinin ölümüne sebep olan hain saldırıyı kınıyorum. Rusya halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama ve başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın St. Petersburg kentindeki patlamada çok sayıda can kaybı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.