Rusya'daki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro saldırısını düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov olduğu bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro saldırısını düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov olduğu bildirildi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi, dün Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metroda bombalı saldırı düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu bir Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Rus istihbarat örgütüyle temas halinde olduklarını ve konunun araştırıldığını söyledi. Rus basını da saldırganın kimliğini 22 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Akbarcan Celilov olarak duyurdu. Dün St. Petersburg metrosunda düzenlenen saldırılarda 10 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı. Okumak için tıklayınız: Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı Rusya'da metroda çifte patlama AA

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