Rusya'dan Türkiye kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'nin eylemlerine yanıt olarak bu ülkeden ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini bildirdi.

Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nın Türkiye'ye aynı kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine, "Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulama devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum" dedi.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkardı. Böylelikle Rus ihracatçılar buğdayı Türk piyasasına % 130'luk vergiyle gönderiyorlar.