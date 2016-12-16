Rusya uyruklu IŞİD teröristi Ağrı'da yakalandı!

Ağrı'da eylem yapmak amacıyla ülkeye giriş yaptığı değerlendirilen terör örgütü IŞİD üyesi Rusya uyruklu H.M. yakalanıp, tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 3 Aralık tarihinde kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü IŞİD üyesi Rusya uyruklu H.M. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, farklı kişilere ait sahte geçici koruma kimlik belgeleri, aralarında kendisinin de bulunduğu IŞİD paçavrası altında çekilmiş fotoğraflar ile dijital materyaller ele geçirildi. Türkiye'ye illegal yollardan eylem yapmak için geldiği değerlendirilen H.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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