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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Rüzgar Çetin 6 bin TL ceza aldı

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:50
Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in, dört yıl önce bir gece kulübü çıkışı karıştığı kavgada İhsan Ahmet Tigrel’i muşta ile yaraladığı iddiasıyla 10 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Çetin’in avukatı, suçta kullanıldığı iddia edilen muştanın ele geçirilemediğini, bilirkişi raporunun da kül tablası olduğuna yönelik olduğunu, ‘silahla yaralama’ suçunun da gerçekleşmediğini belirterek, beraatını istedi.

Mahkeme, Rüzgar Çetin’i ‘kasten yaralama’ suçundan 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Çetin’i, ‘SMS ile tehdit’ suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı da 150 gün adli para cezası karşılığında 3 bin TL para cezasına çevirdi.

Mahkeme, sanık Tigrel’i de ‘kasten yaralama’ suçundan 50 gün adli para cezası karşılığında bin TL para cezasına çarptırdı.

Hürriyet

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  • ali

    27.12.2017 12:01:32

    işte TÜRKİYEDEKİ ADALET. BU ülkede garibanlara ceza verilir....

Risale-i Nur Külliyatı

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