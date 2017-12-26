Rüzgar Çetin hakkındaki 'kavga' davasında para cezası kararı

Kavga ettiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Rüzgar Çetin'e "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından toplam 6 bin lira adli para cezası verildi.

İstanbul Adalet Sarayı 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Müşteki sanıklar Rüzgar Çetin ile Ahmet Tigrel ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Çetin'in diğer müşteki sanık Tigrel'i yaralama suçundan 5 ay adli para cezasına çarptırarak 3 bin lira ödemesine hükmederek, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Çetin'in, Tigrel'i, gönderdiği SMS'lerle tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay adli para cezası veren mahkeme, Çetin'in bu suçtan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, diğer müşteki sanık İhsan Ahmet Tigrel'e de Çetin'i kasten yaralamak suçundan 50 gün adli para cezası vererek Tigrel'e bin lira adli para cezası verdi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Rüzgar Çetin ve Ahmet Tigrel müşteki şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, suç tarihi 11 Kasım 2013'te müşteki şüpheli Tigrel'in eğlence mekanında bulunduğu, Çetin tarafından önünün kesildiği, daha sonra Çetin ve Tigrel'in kavga ettiği belirtilmişti. Rüzgar Çetin'in "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret", "ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından, 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanması talep edilmişti. AA

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