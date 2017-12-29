S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 savunma füzeleriyle ilgili imzalar Ankara'da atıldı.

NATO ile Türkiye arasında tartışma konusu olan Rus S-400 savunma füzelerinde imzalar atıldı.Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2,5 milyar dolar olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi anlaşmasının bugün Ankara'da imzalanacağını duyurmuş, ''Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak'' ifadesini kullanmıştı. Anlaşmaya göre füzelerin ilk teslimatı Mart 2020'de yapılacak.

Okunma Sayısı: 180

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.