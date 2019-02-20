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21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

S- 400 daha erken gelecek

20 Şubat 2019, Çarşamba 23:10
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech’in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk askerinin ilkbaharda S-400 füze savunma sistemleri eğitimlerine başlayacağını açıkladı.

Sputnik’e Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasının gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Kladov, “Anlaşma, takvime kati biçimde uyularak başarılı bir şekilde ifa ediliyor. Türk askeri, anlaşmanın koşullarına uygun olarak ilkbaharda S-400’ler konusunda eğitim almaya başlayacak” dedi. Kladov, S-400 bataryalarının teslimatına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

 

Arap ülkelerinin Rus silahlarına ilgisi arttı 

Bu arada Türkiye’nin teslimat süresinin öne çekilmesi için talepte bulunduğunu ve bu talebin kabul edildiğini belirten Kladov, “Teslimat sırasını değiştirdik ve süreci hızlandırma imkanı bulduk. Teslimat 2019 yılında yapılacak. Daha önce farklı bir tarih söz konusuydu” diye ekledi. Diğer taraftan Kladov, Rus silâhlarının yüksek verimliliğinin Suriye’de kanıtlandığını ve bunun sonucu olarak Arap ülkelerinin Rus silahlarına olan ilgisinin arttığını belirtti. Kladov, Rusya’nın yabancı ülkelerle işbirliğinin yüzde 40’tan fazlasının Ortadoğu ülkeleriyle gerçekleştirildiğini, bunun 6 milyarın üzerinde bir rakama tekabül ettiğini söyledi.

Etiketler: s-400
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