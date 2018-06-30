Saadet Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na çağrı

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada toplumda giderek artan gerilimi azaltmak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapılarak tüm siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘İstişare Toplantısı’ yapılması talep edildi.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada sağduyu çağrısı yapılarak, son zamanlarda toplumda giderek artan gerilimle birlikte oluşan kaygıları giderebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm parti liderlerinin katıldığı bir ‘İstişare Toplantısı’ gerçekleştirilmesi için çağrı yapıldı. Saadet Partisi’nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle; “Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır. Türkiye’nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” Haber Merkezi

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