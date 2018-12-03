Saadet Partisi'nden: İş çıkışı metrobüs durağına koşalım

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim tüm partilerin İstanbul il başkanlarına çağrıda bulunarak, “Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi biz de koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım” dedi.

İstanbul'un sorunlarını çözmek için tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Sevim, "Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi biz de koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım" diye konuştu.

‘KENDİMİZİ METROBÜSÜN İÇİNE ATABİLMEK İÇİN YARIŞALIM'

"Buradan İstanbul'u idare edenlere ve tüm siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlarına açık çağrımızdır" diyen Sevim şunları söyledi:

"Gelin sizleri, Cevizlibağ'da ki İl Başkanlığı'mızda ağırlayalım. Kahvelerimizi içelim ve İstanbul'u konuşalım! Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi biz de koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım. Oturabilmek şöyle dursun, kendimizi metrobüsün içine atabilmek için yarışalım. Sıkış-tıkış bir ortamda yolculuk yapalım. Biz de nefes bile almakta zorlanalım!"

‘İSTANBULLU'NUN ÇİLESİNE SİZ DE ORTAK OLUN’

Sevim son olarak, "Bunu yapalım ki, İstanbullu'nun çilesine siz de ortak olun. Bunu yapalım ki, ulaşımın sadece çakarlı ve alttan ısıtmalı araçlarla sağlanmadığına siz de vakıf olun. Bunu yapalım ki, şehrin makam odalarından yönetilemeyecek bir yer olduğunun siz de farkına varın!" diye konuştu.