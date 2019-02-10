Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Saadet Partisi aday tanıtım toplantısını Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala Saadet Partisi (SP), İstanbul aday tanıtım toplantısını Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. SP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar olarak açıklandı. NECDET GÖKÇINAR KİMDİR? Necdet Gökçınar, 1952 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kırşehirli olan Necdet Gökçınar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Refah Partisi İstanbul il yönetiminde görev alan Necdet Gökçınar, 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gökçınar, 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olarak çalışmalarına devam etti. İyi seviyede İngilizce bilen Necdet Gökçınar’ın, Türkiye ve dünya ekonomisi, sanayi, teknoloji ve kalkınma modelleri, siyasi ve dini tarih alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Artı Gerçek

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