Sabaha karşı sürpriz buluşma

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezinde bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Genelkurmay Karargahı Komuta Harekat Merkezi'nde dün sabah bir araya geldi. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yer aldığı toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirildi. Toplantıda, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı. DHA

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