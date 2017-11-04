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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Şaban Döğen’i rahmetle anıyoruz

04 Kasım 2017, Cumartesi
4 Kasım 2009 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan gazetemiz yazarlarından eğitimci Şaban Döğen, vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

Şaban Döğen, ani rahatsızlığı dolayısıyla 29 Ekim 2009 tarihinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Koroner Bakım servisine yatırılmış, tedavisi devam ederken aniden fenalaşması üzerine 4 Kasım sabaha karşı 01.35’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Doktorları, vefat sebebini “aort damarı yırtılması” olarak açıklamışlardı. Döğen’in cenazesi 5 Kasım 2009’da memleketi Kargı’da kılınan ikindi namazını müteakip defnedilmişti.

Şaban Döğen kimdir?

1952 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. Ortaokulu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesini Çorum’da bitirdi. 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl Sarıkamış Vaizliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına geçti. Yurdun değişik yerlerinde ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan Döğen, 1996’da emekli oldu. Evli; ikisi kız, biri erkek üç çocuk babasıydı. 1974’lü yıllardan itibaren başladığı yazı hayatını, vefatına kadar Yeni Asya gazetesinde köşe yazarı olarak sürdüren Şaban Döğen’in, ilk eseri “Kur’ân’dan Tekniğe” 1984’te yayınlandı. Döğen’in 40 civarında eseri bulunmaktadır. Yeni Asya Yayınları’ndan çıkan eserleri: Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meali (heyet), Câmiü’s-Sağîr Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi (Komisyon, 3 cilt); Dinimi Öğreniyorum, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi (2cilt), Kur’ân’dan Tekniğe, Kur’ân’dan İcadlara, Kur’ân’dan Kâinata, Hayat Ne Güzel, Gençliğe Mesaj, Huzura Koşmak, Risâle-i Nur ve Tarikat.

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  • Hasan Yüksel

    4.11.2017 15:59:07

    Mübarek bir ağabeyimizdi. Cennetliktir inşallah.

Risale-i Nur Külliyatı

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