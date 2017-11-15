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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Sabırla adaleti bekliyoruz

15 Kasım 2017, Çarşamba
Arkadaşımız Nur Ener Kılınç tam 260 gündür özgürlüğünden mahrum. Ailesiyle haftalık görüşlerden birini daha gerçekleştiren Nur ve eşi Recep Kılınç sabırla adaleti beklediklerini dile getiriyor.

Recep Kılınç görüş sonrası şu bilgileri verdi; “Eşimin tutukluluğunun 259. gününde anne baba ve ben kapalı görüş gerçekleştirdik. Bu hafta her zamankinden daha iyi ve güçlü gördüm. Görüş esnasında camın ardından annelerimiz için zeytin çekirdeğinden yaptığı tespihi göstererek bizi çok duygulandırdı. Önümüzdeki haftalarda açık görüş olduğunda verecek İnşaallah. Annelerimize ustaca yaptığı o çok özel tespihleri anlatmak istiyorum; 33 tane sıkı sıkı dizilmiş zeytin çekirdeğinden oluşuyordu, imame kısmında beyaz püskül vardı, püskülün arasında çok küçük boncuklardan 5 sıra yaptığı süs vardı, uç kısmına da modelli bir iğne oyası yapmış. Eşim vaktini bahçede yürüyüş yaparak kitap okuyarak bazen de tespih ve bileklik gibi el işleri yaparak geçiriyor. Geçen her gün için eşime bir adım daha yaklaştığımı düşünerek sabırla adalet beklemeye devam ediyorum.”

Saatlerce karıncaları izledim

Recep Kılınç, Nur’un duygularını da aktardı; “İman ederek, dua ederek, sabredip sağlam durmaya çalışıyorum.  Bahçede rögar kapağının üstünde 9 ay zamandan sonra ilk defa karınca gördüm, saatlerce karıncaları izledim. Annem babam her hafta gelip çocuğunu camın ardından görmek zorunda kalıyor bu onlara çok zor geliyordur. Herkesten anne ve babam için dua etmelerini rica ediyorum. Selamlar.”

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