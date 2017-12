Arkadaşımız Nur Ener Kılınç’ın Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu süre 288. gününe girdi.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmadığını gerekçe göstererek tahliye taleplerini reddettiği Nur’un duruşma tarihi 20 Şubat 2018 olarak belirtilmişti. Ailesiyle haftalık görüşlerden birini daha gerçekleştiren Nur’un herkesten dua bekliyor ve eşi aracılığıyla selamlarını iletiyor.

Nur hakkında görüş sonrası bilgi aldığımız Recep Kılınç ise şunları söyledi; “Eşimin tutukluluğunda bugün 287.gün. Anne baba ve ben görüşe katıldık. Nur’u gayet iyi ve sağlıklı gördüm Allah’a şükür. Birbirimize moral vermeye çalıştık. Adalete güveniyoruz. Her gün, her an tahliye haberini almayı sabırla beklemeye devam ediyoruz. Dualarında bizi hatırlayan herkese teşekkür ediyorum. Eşim herkese selam söylüyor.”