Sadece yaşamak istiyorlar

TRT Savaş Muhabiri Elif Akkuş, “Yaşanan iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar. Savaşın çocukları sadece yaşamak istiyor” dedi.

Görev için gittiği Suriye’deki izlenimlerini, Kâğıthane Belediyesi Sultan Selim Kültür Merkezi’ndeki söyleşide paylaşan TRT Savaş Muhabiri Elif Akkuş, “Yaşanan iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar. Savaşın çocukları sadece yaşamak istiyor” dedi. Savaş çocuklarının yaşadığı drama değinen Akkuş, Suriye’de kimyasal silâhlarla savunmasız çocukların öldürülerek bir insanlık suçu işlendiğine dikkat çekti.

TEK CEVAP: YAŞAMAK

Fırat Kalkanı Operasyonu başladığında bölgede görevde olduğunu kaydeden Akkuş, şunları söyledi: “Bu süreçte binlerce anne baba çocuğunu ve binlerce çocuk da anne babasını kaybetti. Bu savaş kazananın olmadığı bir savaş. Oraya giden yardımlar dağıtılırken Suriye’de çocukların yanındaydım. Oyuncaklar, ayakkabılar ve giyecekler hediye edildi, ama onları en çok mutlu eden şeyin yiyecek olduğunu gördüm. Çünkü gerçekten o harekâtın ilk başladığı dönem ne yiyecek ne su hiç bir şey yoktu. Onlara ‘ne istiyorsunuz?’ diye sorduğumda verdikleri tek cevap ‘yaşamak’ oldu.’’