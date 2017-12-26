Sadreddin Yüksel Hoca rahmetle anılıyor

25 Aralık 2004'de vefat eden büyük alim Sadreddin Yüksel, vefatının 13. yılında rahmetle yad ediliyor.

Şarkta Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a karşı son derece muhabbet duyan ve Said Nursi Hazretlerini sağlığında gören, Şark medreselerinde okuyarak bir çok alim yetiştiren Molla Sadreddin Yüksel’in kabri İstanbul, Edirnekapı Mezarlığına defnedilmiştir.

OĞLU PAYLAŞTI

Sadreddin Yüksel'in oğlu, araştırmacı yazar Müfid Yüksel, facebook sayfasında paylaştığı mesajında, "Rahmetli Babamın Vefatının Miladi 13. Sene-i Devriyesi/Yıldönümü. Rahmet, Minnet Ve Hasretle Anıyoruz" diye yazdı.

KİMDİR?

Molla Sadreddin Yüksel aslen Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Koçeri (Erikbağı) Köyünden olup ailesi Haydaran Aşiretinden gelmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında Rus ordularının Ermeni çeteleriyle birlikte Adilcevaz ve çevresine saldırmaları dolayısıyla babası Tahir Efendi, bir kısım akrabalarıyla birlikte Konya’nın Sarayönü kazasına göç eder. İşte 1920 yılında burada (Sarayönü) doğan Sadrettin Yüksel’in ömrü ilim peşinde koşmakla geçer. 1972 yılında evinde Risale-i Nur Külliyatı bulundurmaktan takibata uğrar.1

ÜSTAD VE NURLAR DERYASI

Merhum Sadreddin Yüksel'in, Necmeddin Şahiner'in hazırladığı "Aydınlar Konuşuyor" isimli eserde Üstad Bediüzzaman'dan şöyle bahsetmiştir: “O ilimde, bilhassa Kur’an-ı Kerim tefsirinde sonsuz bir deryadır. Bunun ispatı, telif ettiği Risale-i Nur külliyatı ve o külliyatın bir parçası sayılan Arapça İşaratü’l-İ’câz adlı harika tefsiridir. O, bu devrin imanını değil, doğrudan doğruya asr-ı saadetin imanını temsil ediyordu. Onun mübarek şahsiyetinde bizden çok uzakta kalan asr-ı saadetin imanına şahit olduk.” (Aydınlar Konuşuyor, s. 119)

Yeni Asya - İstanbul