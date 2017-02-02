Safranbolu Başsavcısı serbest bırakıldı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi Başsavcısı Alper Zeki Güler, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Güler sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2’nci Dairesi tarafından açığa alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da Güler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Güler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Güler, Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Polis aracından indirilen Başsavcı Güler, Adliye önünde kendisini bekleyen babası İbrahim Güler’e sarılarak ağladı. Güler, gözyaşı dökerek polisler eşliğinde adliyeye götürüldü. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba İbrahim Güler, şöyle dedi:

"Zerre kadar FETÖ ile ilgili bir şey bulsunlar onu evlatlıktan reddetmeye hazırım. Ama yok öyle bir şey. Tamamen düpedüz iftiradır. Benim oğlum gibi binlerce mağdur olmuş insanlar var. Böyle bir durum bizim zorumuza gidiyor, bizi kahrediyor. Bizim gibi binlerce aileyi kahrediyor. Buna hükümet, devlet biran önce çözüm bulmak zorunda. Nasıl çözeceklerse çözsünler. Bizim istediğimiz bu. Benim çocuğumu tanıyan ve bilenler binlerce kişi arkasında ifade vermeye hazır."

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Güler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.