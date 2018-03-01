Sağduyu ve Vicdanın Sesi Yozgat’ta

Yeni Asya Gazetesi’nin 49. yılı “Sağduyu ve Vicdanın Sesi” temalı reklâmlarımız Yozgat ilimizi de süsledi.

Şehrin kalabalık olduğu üç farklı noktada led ekranlara verilen reklamlar yaklaşık üç hafta boyunca Yozgat caddelerini süslemeye devam edecek. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celp etmekle olur” sözünden hareketle faaliyetlerini yürüten Risale-i Nur’un medyadaki dili Yeni Asya Gazetesi, 49. yıl kapsamında televizyon ve sosyal medyada da tanıtımlarına devam ediyor. Yozgat - Yeni Asya

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